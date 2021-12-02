За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 37 мигрантов

В понедельник не было иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.
По сообщению пограничников, в число возвращенных мигрантов попадает и группа из 14-ти человек, которая незаконно пересекла границу в Варенском районе во вторник. В среду они по собственному желанию вернулись в Беларусь.
По утверждению СОГГЛ никаких мер принуждения при переходе мигрантами границы в среду не предпринималось, а утверждения о том, что литовские пограничники "выталкивают" их с территории Литвы не соответствуют действительности.
Позднее группа мигрантов на белорусской стороне приблизилась к границе, но не пыталась ее пересечь. Они просто обосновались на территории соседней страны. К вечеру они потушили костры и ушли в глубь белорусской территории. До утра четверга в этой местности не было попыток попасть в Литву.
Во вторник не впущенных в Литву было 35, в понедельник - четверо, в воскресенье - 75, 108 – в субботу, 45 – в пятницу, 29 – в четверг.
За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть боле 7 тыс. мигрантов.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.
Позднее, по причине скопления на границе Беларуси с Польшей большого числа нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.
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