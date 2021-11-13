За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие.

В пятницу вечером у границы в Шальчининкайском районе на белорусской стороне раздавались выстрелы. Днем в соседней стране стреляли и недалеко от Друскининкай.

Поздно вечером на белорусской стороне границы в районе Варенского района была выпущена одна сигнальная ракета, в районе Шальчининкай - две такие ракеты.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать в страну идущих с территории Беларуси мигрантов в неположенных местах, всего было не пропущено больше 6000 человек.

С понедельника у польской границы собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов, они разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожих действий на границе с Беларусью ожидают и в Литве, из-за чего в среду в приграничной зоне Литвы было введено чрезвычайное положение.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.