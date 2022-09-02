За минувшие сутки литовские пограничники развернули 99 нелегальных мигрантов

В Латвии за прошлые сутки было зафиксировано 13 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в среду предотвратили проникновение 18 мигрантов.
В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 5 616 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах. С тех пор в общей сложности в Литву не впустили 13 722 нелегальных мигранта.
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