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Во вторник пограничники в запрещенных местах не пропустили в Литву из Беларуси 9 нелегальных мигрантов, пропущенных в страну по гуманитарным причинам не было, сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ).
Premjerė lankėsi pasienyje su Baltarusija
Premjerė lankėsi pasienyje su Baltarusija
© Vytenis Miškinis

Во вторник в Друскининкском самоуправлении на белорусской стороне в темное время суток были выпущены пять сигнальных ракет, а в Варенском районе с белорусской стороны около полуночи доносились три выстрела.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

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Охрана границы на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

Во вторник латвийские пограничники предотвратили нелегальное пересечение границы с Беларусью 50 мигрантами. Польские пограничники в понедельник преградили путь в страну 39 нелегалам.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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