Иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам, не было. Во вторник в Литву не были впущены также девять мигрантов. В понедельник и в воскресенье СОГГЛ не фиксировала подобных случаев. В субботу в страну не были впущены 19 иностранцев, а в пятницу – 4, в четверг – 18.
С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.
Рост активности нелегалов, по данным литовских пограничников, продолжает фиксироваться на латвийской границе. Там за минувшие сутки развернули 60 мигрантов.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
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