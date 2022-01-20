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В среду литовские пограничники не допустили незаконного попадания в Литву из Беларуси 9 мигрантов, информировала в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Border with Belarus
Border with Belarus
© EPSO-G nuotr.

Иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам, не было. Во вторник в Литву не были впущены также девять мигрантов. В понедельник и в воскресенье СОГГЛ не фиксировала подобных случаев. В субботу в страну не были впущены 19 иностранцев, а в пятницу – 4, в четверг – 18.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

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Рост активности нелегалов, по данным литовских пограничников, продолжает фиксироваться на латвийской границе. Там за минувшие сутки развернули 60 мигрантов.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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