По сообщению службы, впущенных в страну по гуманитарным причинам не было.
В субботу в Варенском районе, на границе с белорусской стороны было произведено три выстрела.
Пограничникам и помогающим им военным не пришлось прибегать к использованию служебного оружия.
С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.
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