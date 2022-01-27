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В среду пограничники развернули 4 мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в Литву с территории Беларуси, информировала в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). По гуманитарным причинам впустили одного иностранца.
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
© EPSO-G nuotr.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8200 мигрантов. Правда, некоторые из них могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.

Между тем, латвийские пограничники не впустили 46 мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Беларуси, а польские должностные лица предотвратили нарушение границы 12 мигрантами.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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