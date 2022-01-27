С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8200 мигрантов. Правда, некоторые из них могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.

Между тем, латвийские пограничники не впустили 46 мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Беларуси, а польские должностные лица предотвратили нарушение границы 12 мигрантами.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.