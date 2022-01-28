За минувшие сутки литовские пограничники развернули 17 мигрантов

СОГГЛ также сообщает, что поздно вечером в четверг вблизи Лаздийского района у границы на белорусской стороне было сделано четыре отдельных выстрела, а также серия выстрелов из автоматического оружия. Также поздно вечером вблизи Лаздийского района у границы на белорусской стороне в разное время были пущены четыре сигнальные ракеты.
В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
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