За минувшие сутки литовские пограничники развернули 114 мигрантов

В субботу у границы возле Шальчининкай на белорусской стороне были произведены по два выстрела в разных местах.
С начала августа, когда пограничники получили право не впускать в страну идущих с территории Беларуси мигрантов в неположенных местах, всего было не пропущено больше 6000 человек.
С понедельника у польской границы собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов, они разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожих действий на границе с Беларусью ожидают и в Литве, из-за чего в среду в приграничной зоне Литвы было введено чрезвычайное положение.
В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов.
Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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