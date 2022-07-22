За минувшие сутки литовские пограничники на границе с Беларусью развернули 81 мигранта

Таким же было количество нелегалов, которых развернули в понедельник, оно является максимальным в этом году. Больше мигрантов - 108 - были развернуты 27 ноября прошлого года, свидетельствуют данные СОГГЛ.
На латвийской границе в среду были зафиксированы две попытки незаконного пересечения границы, а в среду польские пограничники развернули 23 мигранта.
За период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, более 10,8 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы пытаются пересечь границу несколько раз.
В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов.
Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима.
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