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В четверг сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 18 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.
Lietuvos pasienis su Baltarusija
Lietuvos pasienis su Baltarusija
© ELTA / Marius Morkevičius

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 6 попыток незаконно пересечь государственную границу, польские пограничники в среду предотвратили проникновение 24 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 250.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 19 565 мигрантов.

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