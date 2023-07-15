15 июля 2023 г. 11:47

За месяц снизился рейтинг Шимоните и Жемайтайтиса, вырос - Адамкуса и Науседы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos respublikos prezidentas Gitanas Nausėda
Lietuvos respublikos prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Жители Литвы особенно благосклонно оценивают экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса и действующего президента Гитанаса Науседу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу LRT компанией Baltijos tyrimai.

Июньский опрос показал, что жители благоприятно оценивают бывшего президента Адамкуса (82%) и действующего президента Науседу (71%). Отрицательно Адамкуса оценили 11%, а Науседу – 22% респондентов.

На третьем месте в списке политиков, которых жители оценивают положительно - министр обороны Арвидас Анушаускас (63%), на четвертом - экс-президент Даля Грибаускайте (63%). Отрицательно Анушаускаса оценили 23% респондентов, а Грибаускайте - 30%.

На пятом месте в списке положительно оцениваемых политиков - лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (59%), еще 31% оценил ее отрицательно.

Хуже всего в июне жители оценили шестерых политиков: Габриэлюса Ландсбергиса, Витаутаса Ландсбергиса, Аушрине Армонайте, Ингриду Шимоните, Пятраса Гражулиса и Вальдемара Томашевского.

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

Министра иностранных дел Ландсбергиса отрицательно оценил 81% респондентов, премьера Шимоните – 71% респондентов.

Ухудшилась оценка двоих политиков: на 12% меньше людей положительно оценили депутата Ремигиюса Жемайтайтиса (с 54% до 42%) и на 6% премьера Шимоните (с 28% до 22%).

Remigijus Žemaitaitis

Опрос по заказу LRT был проведен 14–29 июня, в нем участвовали 1020 жителей старше 18 лет.

Погрешность результатов опроса 3,1%.

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