За месяц снизился рейтинг Шимоните и Жемайтайтиса, вырос - Адамкуса и Науседы

Июньский опрос показал, что жители благоприятно оценивают бывшего президента Адамкуса (82%) и действующего президента Науседу (71%). Отрицательно Адамкуса оценили 11%, а Науседу – 22% респондентов.

На третьем месте в списке политиков, которых жители оценивают положительно - министр обороны Арвидас Анушаускас (63%), на четвертом - экс-президент Даля Грибаускайте (63%). Отрицательно Анушаускаса оценили 23% респондентов, а Грибаускайте - 30%.

На пятом месте в списке положительно оцениваемых политиков - лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (59%), еще 31% оценил ее отрицательно.

Хуже всего в июне жители оценили шестерых политиков: Габриэлюса Ландсбергиса, Витаутаса Ландсбергиса, Аушрине Армонайте, Ингриду Шимоните, Пятраса Гражулиса и Вальдемара Томашевского.

Министра иностранных дел Ландсбергиса отрицательно оценил 81% респондентов, премьера Шимоните – 71% респондентов.