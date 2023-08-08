За месяц с небольшим за насилие были выселены больше 2000 человек

"На данный момент выдано 2 157 ордеров", - радиостанции LRT во вторник сказала Р. Гирдаускене.
По ее словам, количество ордеров на насилие неуклонно растет.
"С 1 июля оно неуклонно растет, примерно в том же процентном соотношении – 50-60 проц. происшествий", - добавила Р. Гирдаускене.
Охранный ордер, вступивший в силу в Литве с 1 июля этого года, может быть применен к любому лицу, находящемуся в близком окружении.
Охранный ордер предусматривает, что в случае угрозы домашнего насилия взрослый, представляющий опасность насилия, будет обязан временно покинуть свое место жительства, если он проживает с лицом, которому угрожает насилие. Также лицу, представляющему опасность насилия, не разрешается посещать место жительства этого лица, не приближаться к нему или проживающим с ним лицам.
Новая редакция Закона о защите от домашнего насилия была принята Сеймом в прошлом году.
За несоблюдение требований, установленных охранным ордером, грозит административная ответственность – штраф в размере от 80 до 320 евро, за повторное нарушение – в размере от 300 до 780 евро.
За указанные нарушения может быть применена и мера административного воздействия – обязательство по участию в мероприятиях по профилактике алкоголизма и наркомании, раннего вмешательства, по оздоровлению, ресоциализации, улучшению общения с детьми, изменению агрессивного поведения или других программах (курсах).