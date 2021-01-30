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В начале января 2021 года в Литве проживало чуть больше 2 795 000 постоянных жителей. За последний месяц их количество сократилось на 2048.
За месяц число постоянных жителей Литвы уменьшилось на 2000 человек
© Augustas Didžgalvis

По данным Департамента статистики, в январе 2021 года жителей в Литве было на 1085 человек больше, чем в январе прошлого года.

Сокращение числа жителей в стране фиксируется второй месяц подряд.

Постоянные жители – все лица, которые декларировали постоянное место жительства в Литве.

Напомним, что в 2020 году впервые за 28 лет количество постоянных жителей Литвы увеличилось. До этого в последний раз рост числа жителей был зафиксирован в 1991 году.

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