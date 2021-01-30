За месяц число постоянных жителей Литвы уменьшилось на 2000 человек

По данным Департамента статистики, в январе 2021 года жителей в Литве было на 1085 человек больше, чем в январе прошлого года.
Сокращение числа жителей в стране фиксируется второй месяц подряд.
Постоянные жители – все лица, которые декларировали постоянное место жительства в Литве.
Напомним, что в 2020 году впервые за 28 лет количество постоянных жителей Литвы увеличилось. До этого в последний раз рост числа жителей был зафиксирован в 1991 году.
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