За месяц число постоянных жителей Литвы уменьшилось на 2000 человек

По данным Департамента статистики, в январе 2021 года жителей в Литве было на 1085 человек больше, чем в январе прошлого года.

Сокращение числа жителей в стране фиксируется второй месяц подряд.

Постоянные жители – все лица, которые декларировали постоянное место жительства в Литве.

Напомним, что в 2020 году впервые за 28 лет количество постоянных жителей Литвы увеличилось. До этого в последний раз рост числа жителей был зафиксирован в 1991 году.