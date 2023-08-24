За квартал количество вакансий в Литве выросло почти на 6%

Больше всего – на 0,6 тыс. – увеличилось количество вакансий на предприятиях торговли. В компаниях здравоохранения и социальной работы их было на 0,3 тыс. больше, на промышленных и строительных предприятиях – в каждой отрасли – на 0,2 тыс. больше, чем в первом квартале 2023 г.

По итогам второго квартала 2023 г., уровень вакансий в стране составил 2 проц. – это на 0,1 процентного пункта больше, чем в прошлом квартале, и на столько же больше, чем год назад.

Максимальный уровень вакансий во втором квартале 2023 года наблюдался в таких отраслях как государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование (4,4 проц.), транспорт и хранение (3,3 проц.), информация и связь (2,4 проц.).

Минимальный уровень вакансий наблюдался в таких сферах как сделки с недвижимостью (0,1 проц.), образование и сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство (по 0,6 проц.).