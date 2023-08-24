24 августа 2023 г. 10:47

За квартал количество вакансий в Литве выросло почти на 6%

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
По данным на конец второго квартала 2023 г., в стране насчитывалось 28,1 тыс. вакансий для наемных работников – что на 1,5 тыс. или на 5,8 проц. больше, чем в первом квартале 2023 г. и на 1,3 тыс. или 4,7 проц. больше, чем год назад, сообщает Государственное агентство данных.

Больше всего – на 0,6 тыс. – увеличилось количество вакансий на предприятиях торговли. В компаниях здравоохранения и социальной работы их было на 0,3 тыс. больше, на промышленных и строительных предприятиях – в каждой отрасли – на 0,2 тыс. больше, чем в первом квартале 2023 г.

По итогам второго квартала 2023 г., уровень вакансий в стране составил 2 проц. – это на 0,1 процентного пункта больше, чем в прошлом квартале, и на столько же больше, чем год назад.

Максимальный уровень вакансий во втором квартале 2023 года наблюдался в таких отраслях как государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование (4,4 проц.), транспорт и хранение (3,3 проц.), информация и связь (2,4 проц.).

Минимальный уровень вакансий наблюдался в таких сферах как сделки с недвижимостью (0,1 проц.), образование и сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство (по 0,6 проц.).

Наибольшее количество вакансий во втором квартале 2023 г. фиксировалось в транспорте и складировании – 5,4 тыс. (19,4 проц. всех вакансий), в промышленности – 4,5 тыс. (16,2 проц.), государственном управлении и обороне; в организациях обязательного социального страхования – 3,8 тыс. (13,6 проц.).

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