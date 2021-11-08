В Вильнюсе и в Клайпеде нарушители отделались предупреждениями.

Представитель Каунасского муниципалитета Гинтарас Гатулис сказал, что сейчас курить на балконах нельзя в 282 многоквартирных домах города.

"С начала этого года было получено 15 жалоб. В 8 случаях подозреваемые были наказаны, в 7 не хватило оснований для административного разбирательства", – сказал он.

В Вильнюсе запрещено курить на балконах 1368 домов. По словам представителя муниципалитета Гинтараса Лепярскаса, еще в 4 запрет отозван по просьбе заявителей.

"Когда мы получаем уведомления от жителей, всегда информируем курящих о действующих правилах. Пока никто не был наказан, поскольку при принятии закона акцентировалось что его цель - не наказание, а просвещение общества", – сказал он.

Похожая ситуация наблюдается и в Клайпеде, где запрещено курить на балконах в 162 домах. Представитель Клайпедского муниципалитета Марюс Панкявичюс сказал, что все нарушители получили предупреждения на словах.

Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал, что не может ответить на вопрос, сколько человек наказали за курение на балконах полицейские, поскольку такие данные отдельно не выделяются – они входят в общее число нарушений, связанных с использованием табачных изделий.

По его словам, за 10 месяцев этого года было зафиксировано 1054 таких нарушения, а в прошлом году - 1062.

С начала 2021 года в Литве действует закон, в соответствии с которым, нельзя курить на балконах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель.

За нарушение закона грозит предупреждение, штраф в размере 20-50 евро или 50-90 евро - за повторное нарушение.

Если владелец помещения не указывает, кто курил на балконе, ему грозит штраф 30-60 евро, а за повторное нарушение 60-120 евро.

Протокол об административном нарушении может составить как полицейский, так и сотрудник муниципального отдела общественного порядка.

С 2007 года в Литве нельзя курить в заведениях общепита, в барах, клубах, на дискотеках и в других местах, где обслуживают людей.