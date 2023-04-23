За какие нарушения в Литве водителей лишают прав: конкретные данные

Представитель Литовской дорожной полиции Йоруне Люткене сказала, что сейчас ситуация в стране такова, что больше чем на 1 год водителей лишают прав в основном за нетрезвое вождение.

По ее словам, в 2022 году, за нарушение административной ответственности прав были лишены 4585 водителей, а за нарушения в рамках УК - 4251 человек (это значит, что водители были сильно пьяны - больше 1,5 промилле).

Кроме того, прав водителей лишают за превышение скорости и за хулиганское вождение.

Правда, по данным полиции, не всех водителей наказание заставляет задуматься, ежегодно растет число водителей, которые управляют автомобилями, не имея на это прав.

Портал Delfi выяснил, за какие нарушения ПДД водителей лишают прав.

Часть этих нарушений входят в Кодекс административных правонарушений.

Лишение прав на 1 год

За неиспользование ремней безопасности, детских автокресел, шлемов - в случае с мотоциклистами. Первое нарушение грозит штрафом в размере 30-50 евро, второе – 60-90 евро и лишением прав на 1-2 месяца.

Использование моторных транспортных средств без номеров или с недействующими номерами влечет штраф в размере 60-120 евро и возможным лишением прав на 1-3 месяца.

Управление транспортными средствами для левостороннего движения, за исключением установленных законом случаев влечет штраф в размере 100-200 евро, за повторное нарушение - 200-300 евро и лишение прав на 1-3 месяца.

За несоблюдение требование дать дорогу, когда машина трогается, выезжает на дорогу, перестраивается или иным способом меняет направление движения, за выезд на встречную полосу, нарушив ПДД, за разворот на ж/д переезде, в местах, где видимость меньше 100 м, за использование мобильных средств без прибора "свободные руки" (за исключением случаев, когда машина стоит и ее двигатель не работает), полагается штраф 60-90 евро и может быть назначено лишение прав на 1-3 месяца.

За нарушение правила пересечения перекрестков - езда на красный свет, за то, что водитель не остановился перед переходом полагается штраф 60-90 евро и может быть назначено лишение прав на 1-6 месяцев.

За то, что водитель не пропустил полицейскую, пожарную машину или карету скорой помощи с сигнальными огнями и сиреной, за то, что водитель не остановился, когда того требуют правила, за другие помехи на дороге полагается штраф в размере 90-140 евро и может быть назначено лишение прав на 2-4 месяца.

За пересечение железной дороги в неположенном месте, за объезд машин, которые остановились у ж/д переезда для пропуска поезда, за то, что не останавливается у ж/д переезда и пересекает его, когда это запрещено, полагается штраф в размере 180-280 евро и лишение прав на 2-6 месяцев.

За превышение скорости на 30-40 км/ч полагается штраф в размере 120-170 евро, а если это сделал молодой водитель – лишение прав на 3-6 месяцев.

За превышение скорости на 40-50 км/ч полагается штраф 170-230 евро, а если это сделал молодой водитель – лишение прав на 6-12 месяцев.

За превышение скорости больше чем на 50 км/ч полагается штраф 450-550 евро и лишение прав на 1-6 месяцев, если это сделал молодой водитель – на 1,1,5 года.

За управление транспортным средством с подделанными номерами, с замаскированными номерами, с грязными номерами полагается штраф 240-340 евро и возможно лишение прав на 6-12 месяцев.

За нарушение ПДД, допущенные водителями без прав, если они привели к порче транспортных средств, имущества, дорог, грузов и др. имущества полагается штраф в размере 300-560 евро и лишение прав на 9-12 месяцев.

На год и больше

Вождение с нарушением прав, обгон в запрещенных местах, участие в нелегальных гонках и опасное для других участников вождение грозит штрафом в размере 170-230 евро, за те же действия без прав – 450-600 евро и лишение прав на 3-6 месяцев. За те же действия в нетрезвом состоянии - штраф 900-1200 евро и лишение прав на 2-3 года.

Хулиганское вождение, нарушение ПДД из хулиганских соображений грозит штрафом в размере 450-550 евро, лицам без прав за эти действия – 750-1000 евро и лишение прав на 1-2 года. За повторные такие нарушения полагается штраф в размере 550-800 евро и лишение прав на 1,5-2,5 года. Для лиц без прав – штраф 1000-1200 евро. За такие нарушения, совершенные пьяным водителем - штраф 1200-1500 евро и лишение прав на 3-5 евро. За повторное нарушение пьяного водителя - конфискация авто.

Обучение вождению, если учитель пьян (больше 0,41 промилле, но не больше 1,5 промилле), влечет штраф в размере 150-300 евро и лишение прав на 11-13 месяцев.

За ДТП, в котором пострадали другие люди, полагается штраф в размере 150-300 евро, а если это сделал человек без прав – 600-850 евро и возможное лишение прав на 1-2 года (для тех, у кого нет прав - лишение прав на 1-2 года).

За вождение транспортным средством без прав или после лишения прав полагается штраф в размере 300-450 евро и лишение прав на 6-12 месяцев. За повторное нарушение - лишение прав на 1,5-2 года. За такое нарушение пьяному водителю грозит лишение прав на 1-1,5 года (за повторное нарушение грозит конфискация авто).

Бегство с места ДТП, если нанесенный ущерб не превышает 15 базовых размеров взысканий, влечет штраф в размере 600-1100 евро, если это делает водитель без прав – 850-2000 евро. Если ущерб составляет больше 15 базовых размеров взысканий штраф составляет 1100-2000 евро, если это делает человек без прав – 2000-2600 евро. Также водителя могут лишить прав на 1-3 года, а водителя без прав обязательно лишают прав на вождение на 1-3 года.

За нетрезвое вождение (больше 0,41, но не больше 1,5 промилле) или за вождение в состоянии наркотического опьянения, если была угроза безопасности других участников или нанесен ущерб другим, грозит штраф в размере 1200-1500 евро и лишение прав на 3-5 лет. За это нарушение может назначаться и конфискация авто.

За неподчинение требованиям полиции остановиться грозит штраф в размере 850-1200 евро и возможно лишение прав на 3-5 лет. Если это сделал водитель без прав – 1150-1450 евро и лишение прав на 3-5 лет.

За нетрезвое вождение (больше 0,41, но не больше 1,5 промилле) или за вождение в состоянии наркотического опьянения грозит штраф 1000-1500 евро, а лицам без прав – 1200-2000 евро и лишение прав на 4-7 лет. За это нарушение полагается конфискация авто.