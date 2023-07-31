За какие действия на балконе грозит штраф: достаточно жалобы одного соседа

Юрист Ивета Ярашюнайте рассказала Delfi, что балкон в квартире еще оценивается по тому, доступен ли он для других людей. Если он закрыт от посторонних глаз, если рядом никто не ходит и не может видеть, что происходит на балконе, то он не является общественным местом. Но если окружающие могут видеть, что происходит на балконе, то такой балкон рассматривается как общественное место.