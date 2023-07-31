31 июля 2023 г. 11:09

За какие действия на балконе грозит штраф: достаточно жалобы одного соседа

 
Юстина Мацюнайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Жители многоквартирных домов, которые думаю, что могут делать на балконах, что захотят, ошибаются. Delfi уже писал о том, что за жарку шашлыка на балконе грозят штрафы. Ответственность грозит и за другие действия, например... интим.

Балкон не является вашей крепостью. Delfi писал о правилах использования мангалов и гриля на балконах. Специалист Государственной службы пожарной безопасности Кястутис Скрицкис сказал, что при использовании гриля на твердом топливе важно соблюдать следующие правила:

- мангалы, гриль, коптильни и др. подобные приспособления не разрешается устанавливать ближе чем в 6 м к зданиям.
- на балконах, лоджиях, террасах, на крышах домов запрещено использовать мангалы, гриль, коптильни на твердом топливе.

Grilinimas balkone

"На открытых территориях такие приспособления можно использовать на расстоянии не менее 6 м от зданий. Террасы рассматриваются как часть зданий, поэтому 6 м надо считать от них. Аналогичные требования распространяются и на частные участки", – подчеркнул эксперт.

За несоблюдение вышеперечисленных требований грозит штраф в размере 10-70 евро. Правда, Скрицкис заметил, что электрический и газовый гриль можно использовать на балконах и террасах без ограничений.

Kepimas balkone

На балконе нельзя делать и другие вещи, например, заниматься сексом. Такие действия расцениваются как нарушение общественного порядка. Но лишь в некоторых случаях.

Юрист Ивета Ярашюнайте рассказала Delfi, что балкон в квартире еще оценивается по тому, доступен ли он для других людей. Если он закрыт от посторонних глаз, если рядом никто не ходит и не может видеть, что происходит на балконе, то он не является общественным местом. Но если окружающие могут видеть, что происходит на балконе, то такой балкон рассматривается как общественное место.

Balkono dekoro idėjos

"За секс в общественном месте грозит штраф от 30 до 140 евро. Если человек до сих пор не нарушал закон и сожалеет о содеянном, то ему могут назначить половину минимального штрафа - 15 евро. За повторное нарушение штраф будет 140-240 евро. За регулярное нарушение человека могут обязать посещать специальные программы по корректированию поведения. К примеру, если человек нарушает правила будучи пьян, то его направят на курсы по превенции алкоголизма", – сказала Ярашюнайте.

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