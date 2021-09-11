"Рекордное количество вакцины было утилизировано в июле. В августе этот показатель составил 3700. Больше ясности в тенденции будет после того, как появятся результаты за сентябрь", – сказал представитель Минздрава Юлиянас Галишанскис.

По его словам, рекордное количество вылитой вакцины связано с "драматическим снижением активности жителей, было подготовлено больше вакцин, чем пришло желающих привиться".

"Срок годности размороженной вакцины сокращается, поэтому ее приходится утилизировать", – сказал Галишанскис.

По данным Минздрава, всего в Литве утилизировали 27 500 доз вакцины.

"Согласно данным ВОЗ, по причине использования многодозовых флаконов на практике считается нормальной утилизация 10–15% вакцины", – сказал он.

В Литве утилизировано меньше 1% вакцины. Всего Литва получила около 4,47 млн. доз, из них использовано больше 3,07 млн. доз.