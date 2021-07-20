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Только в июле в Литве утилизировали 14 400 доз вакцины от коронавируса, информирует Минздрав.
За июль в Литве вылили 14 400 доз вакцины
© Zuma Press / Scanpix

В июне утилизировано 1600 доз, в мае – 348, в апреле – 479, в марте - всего 20. Больше всего утилизировано вакцины Moderna: 13 700 доз.

Минздрав указал, что не может указать стоимость вакцины, таковы условия договора с производителями.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в понедельник сказала, что Литва хотела бы больше вакцины пожертвовать другим странам, но сделать это невозможно из-за отсутствия алгоритмов производителей по правилам передачи вакцины третьим странам.

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"Некоторые наивно представляют, что Литва может посмотреть на имеющуюся вакцину и решить - отдаем. Это невозможно, поскольку это медицинский препарат. Все процедуры должны быть согласованы с производителем", – сказала Шимоните.

Сейчас есть лишь возможность передачи вакцины AstraZeneca странам Восточного партнерства и Тайваню.

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