За июль в Литве вылили 14 400 доз вакцины

В июне утилизировано 1600 доз, в мае – 348, в апреле – 479, в марте - всего 20. Больше всего утилизировано вакцины Moderna: 13 700 доз.
Минздрав указал, что не может указать стоимость вакцины, таковы условия договора с производителями.
Премьер-министр Ингрида Шимоните в понедельник сказала, что Литва хотела бы больше вакцины пожертвовать другим странам, но сделать это невозможно из-за отсутствия алгоритмов производителей по правилам передачи вакцины третьим странам.
"Некоторые наивно представляют, что Литва может посмотреть на имеющуюся вакцину и решить - отдаем. Это невозможно, поскольку это медицинский препарат. Все процедуры должны быть согласованы с производителем", – сказала Шимоните.
Сейчас есть лишь возможность передачи вакцины AstraZeneca странам Восточного партнерства и Тайваню.
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