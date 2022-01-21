"В нашем районе распоясался отравитель собак. Берегите своих питомцев и питомцев других людей, помогите найти отравителя и получите 1000 евро", – сказано в сообщении.
По словам организатора акции, отраву уже обнаружили на ул. Альгирдо, Кауно, Миндауго, Наугардуко, Ночёс, Пунско, Статибининку, Шальтиню и Витянё. Отраву смешанную с остатками еды разбрасывают прямо на улице. Жителей призывают собирать разбросанную еду и выбрасывать ее в контейнеры.
Жителей призывают расклеивать плакаты с информацией об опасности, которая грозит собакам. Пострадавших призывают обращаться в полицию.
"Полиция без обращения не может начать расследование. Ей нужны заявления. Заявление можно подать через систему e-policijа. Не надо боятся. Мы живем в правовом государстве – что происходит с нами, если мы боимся писать заявление в полицию?", – писала инициатор акции Ильзе Буткуте.
Нарушителя ждет штраф до 6000 евро и лишение свободы на срок до 2 лет. Если у вас есть информация о подозреваемом - обращайтесь в полицию. Когда полиция найдет подозреваемого, информировавший о нем человек получит премию.
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