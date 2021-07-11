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Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью, сообщили в президентском офисе.
За границей Литвы с Беларусью будут наблюдать вертолеты союзников
© VSAT

Об этом было объявлено после удаленной видеовстречи президента Гитанаса Науседы с главой Frontex Фабрисом Леджери.

В сообщении говорится, что для усиления контроля на границе Литвы с Беларусью будет отправлен вертолет из Польши, а также будет согласована отправка дополнительного вертолета из Германии. Подкрепление будет отправлено в Литву в эти выходные и на следующей неделе - переводчики, персонал для работы с мигрантами, дополнительные вооруженные патрули.

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Г. Науседа сообщила главе Frontex, что Литве также потребуются патрульные машины и мобильные тепловизоры.

По сообщению президента, Ф. Леджери, принимая во внимание запрос, полученный из Литвы, сообщил, что он задействует механизм оказания экстренной помощи на границе, что позволит огранизовать дополнительные силы в очень короткий период времени.

На данный момент Frontex пообещало к середине июля отправить в Литву 30 сотрдников для усиления безопасности границы.

Литовские власти заявляют, что увеличившиеся миграционные потоки - это организованная гибридная атака белорусского режима.

Минск утверждает, что из-за санкций Европейского союза (ЕС) больше не сдерживает мигрантов на территории Беларуси.

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