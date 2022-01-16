Только в декабре 2021 г. вылили 6900 доз – на несколько сот доз больше, чем в ноябре. До сих пор больше всего доз утилизировали в июле - 21 400.

Тогда Минздрав указал, что это было связано с "драматическим снижением активности жителей". Вылить пришлось уже размороженную, но неиспользованную вакцину.

"Количество утилизируемой вакцины непостоянное, но не превышает 1–2%. С точки зрения мировой практики - это низкий показатель", – сказал представитель Минздрава Лукас Галкус.

По его словам, замороженную вакцину в Литве не утилизировали.

"96% утилизированной вакцины вылили, потому что истек срок ее годности или из-за неявки пациентов, оставшиеся проценты – из-за поврежденного флакона, недостаточного количества и по другим причинам", – заметил он.

По словам Галкуса, если флакон начат, его содержимое надо использовать в течение 6–24 ч., в зависимости от производителя.