За год в Литве было принято 16 тысяч решений, запрещающих въезд в страну

"Департамент государственной безопасности отмечает, что в последнее время наблюдается тревожная тенденция, когда иммигранты становятся прикрытием деятельности разведслужб враждебных государств. А в этом году принято 16 тыс. решений о запрете въезда в Литву иностранным гражданам из-за угроз национальной безопасности", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции, организованной Министерством внутренних дел в понедельник.

Министр отмечает, что из-за угроз национальной безопасности 411 гражданам Беларуси были аннулированы виды на жительство, а 562 белорусам было отказано в их выдаче.

"В этом году Служба охраны государственной границы отказала во въезде 527 гражданам России и 600 гражданам Беларуси из-за угрозы государственной безопасности. И это показывает, что принятые нами ранее решения, ограничительные меры действительно дают результат, видно, что это работает", - подчеркнула А. Билотайте.