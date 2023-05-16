За год до президентских выборов позиции Науседы в рейтинге не изменились

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Delfi напоминает, что президентские выборы состоятся в мае 2024 года.

Лидером рейтинга остается действующий президент Науседа. В марте за него голосовали бы 20,4% участников опроса, а в апреле - 22,6%. Это самый высокий показатель с октября 2022 года.

На втором месте – премьер-министр Ингрида Шимоните - 10,5% в марте и – 11,2% в апреле.

Далее идет адвокат Игнас Вегеле - соответственно 7,7% и 7,3%.

На четвертом месте в таблице находится европарламентарий, лидер социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте - 6,2% в марте и 6,6% в апреле.

Далее следует кандидатура министра обороны Арвидаса Анушаускаса – в марте 2,7%, в апреле – 4,6%.

Общественный деятель занимает в рейтинге шестое место - и в марте и в апреле за него голосовали бы 4,2% участников опроса.

На седьмом месте экс-премьер, лидер оппозиционного демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - соответственно 4,2% в марте и 4,1% в апреле.

Восьмое место занимает лидер оппозиционного Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис - в марте 3,6%, в апреле – 3%.

На последней строке таблицы спикер парламента, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен - в марте 2,6%, в апреле – 2,7%.

В списке были также депутат Аурелиюс Верига, бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, европарламентарий Аушра Малдейкене, европарламентарий Вальдемар Томашевский, депутат Пятрас Гражулис, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, и депутат Ремигиюс Жемайтайтис, но все они набрали меньше 2%.

За другого кандидата в марте голосовали бы 12,9%, а в апреле – 12,7% респондентов.

В марте 8% участников опроса не планировали голосовать вообще, в апреле таких было 5,9%.

Еще 13,8% в марте не знали за кого голосовать, в апреле таких было 15,1%.