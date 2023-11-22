За год более 2000 белорусов и россиян были признаны угрозой национальной безопасности для Литвы

Как сообщает Департамент миграции, с конца ноября прошлого года, когда для россиян и белорусов было введено обязательство заполнить специальную анкету и заявить о своем отношении к российской агрессии в Украине, 2 041 гражданин этих стран был признан угрозой национальной безопасности. Из них 1 644 – белорусы, 397 – россияне.

По данным Департамента миграции, с ноября прошлого года 562 белорусам и 76 россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство, 343 белорусам и 84 россиянам было отказано в замене такого документа, а у 450 белорусов и 90 россиян ранее выданные разрешения были отозваны. Паре белорусов и паре россиян было отказано в выдаче постоянных видов, а у 8 граждан Беларуси и 90 граждан России такие документы были аннулированы.

279 белорусов получили отрицательные ответы при подаче заявления на получение национальной литовской визы. Национальная виза не была выдана и 55 обратившимся за ней россиянам.