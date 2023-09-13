За двое суток в Литву не впустили 36 зарегистрированных в России автомобилей

Напомним, что в обновленных в пятницу разъяснениях ЕК указано, что автомобили или другие предметы личного пользования, подпадающие под санкции, такие как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, бритвенные принадлежности, шампунь, мыло и другие товары, не могут быть ввезены на территорию ЕС, даже временно.

По его словам, автомобили с российскими номерами с понедельника не пускают на территорию Литвы, за исключением случаев транзита в Калининград или из Калининграда.

Генеральный директор Департамента таможни Дарюс Жвиронас в среду радио LRT сообщил, что в первый день применения санкции в Литву попытались въехать 17 автомобилей, зарегистрированных в России.

По данным таможни, во вторник не пропустили 19 автомобилей. Из этих зарегистрированных в России транспортных средств 17 пытались въехать в Литву через КПП Кибартай , по одному – через КПП Лаворишкес и Мядининкай . За рулем автомобилей находились граждане разных стран. В конце прошлой недели Еврокомиссия предоставила разъяснение, согласно которому автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть допущены в ЕС.

"Таможня Литвы сообщает, что за два дня на территорию Литвы через пограничные дорожные посты не пропущено 36 автомобилей с российскими номерами", - сообщила в среду утром представитель таможни Ирмина Фролова-Милашене.

Ограничения могут также коснуться транспортных средств, уже находящихся в ЕС

Генеральный директор Департамента таможни Дарюс Жвиронас отметил, что в будущем новое разъяснение ЕК может коснуться и автомобилей, уже находящихся на территории Сообщества – т. е. тех, которые въехали в ЕС еще до вступления в силу новых ограничений.

"Следующий адекватный шаг – это решение относительно транспортных средств, которые уже находятся на территории ЕС. Их действительно много, и я считаю, что каждый гражданин России, имеющий автомобиль, зарегистрированный в России, должен озаботиться и уехать на этом транспортном средстве в третьи страны, то есть в Российскую Федерацию, Республику Беларусь или другие страны", - рассуждал глава Департамента таможни.