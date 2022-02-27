За двое суток для участия в миссии в Украине зарегистрировались почти 150 врачей

"Мы гордимся вами! И верим – это не предел", – сказано на странице Минздрава в фейсбуке.
Минздрав искал врачей и медсестер, которые могут помочь пострадавшим во время войны людям, могут отправиться в Западную Украину и помогать украинским коллегам.
"Активность удивила. И сегодня мы получаем письма и звонки от людей, которые хотят участвовать в миссии...", – сообщил Минздрав.
Примерная продолжительность миссии 10–14 дней, участникам оплатят проезд, проживание и другие необходимые расходы, будут платить зарплату.
Представитель Минздрава Марюс Чурлёнис писал, что главное сейчас - зарегистрировать потенциальных врачей-волонтеров, которые могли бы поехать в Украину.
"Пока такая миссия не планируется, но нужно создать резерв медиков, которые могли бы поехать в случае необходимости и помочь украинским коллегам", – сказал он.
Сейчас в резерв включают всех желающих, но обычно требуются в основном врачи-реаниматологи, хирурги, травматологи, медсестры и парамедики. Литовцы, скорее всего, работали бы в больницах.
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