За дверью обросшей легендами больницы на ул. Васарос: кто на самом деле может узнать подробности вашей беседы с психиатром

Если вы никогда не ходили к психиатру, хочется пожелать, чтобы вам не пришлось этого делать. Но в жизни бывает всякое. Человек может болеть не только какими-то болезнями, подхватить вирус или что-то еще, но и страдать от психологических проблем.
"Вы не поверили бы, если бы узнали, сколько вокруг видите успешных, деятельных и известных людей, которые когда-то сталкивались с серьезными психическими болезнями", – сказал Марцинкявичюс, заметив, что плюс литовской системы в том, что к психиатру можно попасть напрямую, не обращаясь перед этим к семейному врачу.
Как выглядит визит к психиатру и чем отличается от визита к другому врачу?
Во-первых, своей продолжительностью, отмечает Марцинкявичюс. Первый визит длится около часа, чтобы врач мог ознакомиться с ситуацией. Иногда мало бывает беседы, назначаются исследования (иногда расстройства бывают связаны с гормональным дисбалансом). Повторные визиты длятся около 30 минут. Расстройства психического здоровья диагностируют тогда, когда нет других причин изменения состояния.
После этого идет поиск метода лечения - есть три варианта: биологический (лекарственными препаратами), психологические интервенции (психотерапия или консультации) и социальная помощь, если требуется.
Иногда назначают только консультацию психолога или только лекарства.
Последний метод лечения вызывает страх. "Я этого не понимаю, почему, когда врач другой специальности назначает лекарства от давления или диабета, никто этому не противится. Есть болезни, при которых лекарства надо принимать всю жизнь. В психиатрии первый раз лекарства обычно назначают на короткое время, на несколько месяцев. Я не говорю, что психотропные препараты - это благо. Просто это такие же лекарства, как и лекарства от других болезней, у них есть побочное действие и т.д. Демонизация этих препаратов показывает необразованность людей", – убежден психиатр.
Он сказал, что зависимость вызывают только успокоительные, которые продают по рецептам. Как это ни странно, именно эти лекарства жители Литвы принимают смелее, а когда не было должного контроля, даже делились ими с родственниками и соседями.
"Не выписывайте антидепрессанты, лучше успокоительные", – такое Марцинкявичюс слышал не раз. А ведь именно антидепрессанты не приводят к развитию зависимости, в отличие от успокоительных.
В поликлиниках работают команды специалистов - врачи-психиатры, психологи, социальные работники, в такие больницы, как на ул. Васарос направляют уже только людей, если случай сложный.
В дневном стационаре и в больнице на ул. Васарос лечат более сложные случаи. Но как ни странно, выдумано много легенд, связанных с этой больницей.
"Бывает, что звонят и просят показать помещения с решетками или одолжить для съемок смирительную рубашку. Тут мы ничем помочь не можем – уже много лет у нас нет таких палат, таких рубашек. Их нет не только у нас, но и в других литовских больницах. Люди посмотрят "Пролетая над гнездом кукушки", снятый больше 50 лет назад, и думают, что ничто не изменилось", - делится Марцинкявичюс.
"Если бы мы лечили людей одними лекарствами, зачем их держать в больнице? Лекарства можно принимать и дома", - продолжил он. По его словам, здесь используют такие методы лечения, как встречи с психологами, музыкальную терапию, арт-терапию, кинезитерапию.
Но бывает и такое, когда пациента несколько дней лечат только лекарственными препаратами, чтобы вернуть к нормальному восприятию реальности, если у него психоз и он в отрыве от реальности.
"На дворе 2023 год, но люди все еще живут советским прошлым и страхами того времени. Пойдешь к психиатру - не сможешь работать. Пойдешь к психиатру - не сможешь управлять автомобилем. Этот список можно продолжать, но оставим все это в прошлом.
Наш лозунг в этом году "диагноз психическое расстройств не мешает профессии". Почему жив этот страх? Видимо, это наследие советского времени, тогда такой диагноз не позволял человеку заниматься серьезной деятельностью. Парадокс в том, что сейчас этого боятся молодые люди, которые не жили в советское время.
Я бы солгал, если бы утверждал, что этот страх необоснован, но тут нет никакой разницы с другими диагнозами. Если у человека проблемы со зрением, слухом, позвоночником, высоким давлением, диабетом и др. есть места, где такой человек не сможет работать. Психическое здоровье - не исключение, есть определенные ограничения, но их немного в современной Литве. Единственная сфера, где остались ограничения – это работа, связанная с ношением оружия", – сказал психиатр.
Что касается вождения, то в случае с водителями-любителями прав можно лишиться только в случае психоза, когда человек видит то, чего нет и слышит, чего нет. "Но больше 80% других диагнозов - депрессия, анорексия, булимия, бессонница, панические атаки и др. никак не влияют на эту сферу. Даже в случае шизофрении ограничения могут вводиться на определенное время", - развеял миф психиатр.
Является ли диагноз приговором на всю жизнь? "Тут есть три группы пациентов. Первая - депрессии, тревожное расстройство и т.п. Если они правильно лечатся, их можно вылечить, такие люди не возвращаются в больницу. Депрессию вообще лечат эффективнее всего – эффект бывает быстрым, стабильным, обычно не надо годами пить лекарства и ходить к психологу.
Вторая группа - психоз, шизофрения, тут лекарства надо принимать всю жизнь. Но вы и не поверили бы сколько людей, которых мы видим в публичном пространстве и рядом с нами, болели психозом, вызванным сильными переживаниями или зависимостью от психотропных веществ, после лечения они работают, занимаются активной деятельностью.
Третья группа – неизлечимая болезнь старческая деменция. В этом случае мы бессильны, она связана со старением мозга. Нередко таких людей привозят в больницу, надеясь на чудо, но из-за закупоривания сосудов в случае болезни Альцгеймера медицина бессильна. То же самое с врожденными болезнями, связанными с психическими расстройствами. Но если диагноз появился со временем, обычно такие болезни излечимы полностью или же поддаются контролю", – уверяет Марцинкявичюс.
Многие люди не обращаются за помощью, опасаясь, что о болезни станет известно близким, работодателю и т.д.
"Сейчас данные о психическом здоровье даже не помещают в e.sveikatа, но в следующем году они появятся в отдельном блоке e.sveikatа, он будет закрыт. В этот блок не сможет попасть ни врач, ни психиатр без серьезного основания. Например, врач-хирург, лечащий перелом ноги, не сможет увидеть, что вы лечитесь от депрессии. В этом плане уровень защиты данных в Литве высокий. Для получения данных из закрытого блока нужно веское основание", – сказал Марцинкявичюс.