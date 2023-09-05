За дверью обросшей легендами больницы на ул. Васарос: кто на самом деле может узнать подробности вашей беседы с психиатром

Улица Васарос, 5, Вильнюс. Этот адрес оброс легендами. И легенды хотят не только в столице Литвы. "Так там же дурка. Когда совсем плохо – везут на Васарос, 5. Двери там без ручек, на окнах решетки, из приборов дают только ложку. Ты только не ходи к психиатру, ты что, дурак? Не сможешь управлять автомобилем, кто тебя после этого на работу примет?" – так звучат рассуждения людей, которые уверяют, что владеют информацией. Из-за таких рассуждений многие люди один на один борются с "демонами". Кому доступны данные о вашем психическом здоровье? Можно ли лишиться прав на вождения и лишиться работы? Какие лекарства вызывают зависимость? О том, что на самом деле происходит в больнице, рассказал глава больницы на ул. Васарос (ПУ Вильнюсский центр психического здоровья) психиатр Мартинас Марцинкявичюс.