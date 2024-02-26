За две недели по анонимной линии поступило почти 200 сообщений о распространении наркотиков

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
За первые две недели работы по анонимной линии поступило почти 200 сообщений о распространении наркотиков.

Департамент полиции информировал, что по специальной линии "Наркотикам – нет" поступило 182 звонка, зарегистрированы – 75.

По данным полиции, больше всего звонков поступило в крупных округах – Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском.

По анонимной линии можно сообщить о распространении наркотиков. Напомним, что звонить можно по номеру 8 700 60 777 с 7 до 20 ч. по рабочим дням.

Информацию можно предоставить на литовском, русском и английском языках.

Генкомиссар Ренатас Пожела ранее сказал, что по этому номеру можно анонимно сообщить обо всех связанных с наркотиками проблемах.

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