За два праздничных дня в столице Литвы привиты 6200 горожан

Регистрация на вакцинацию продолжается, свободные места еще есть. Жителей прививают вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).
Всего на воскресенье зарегистрировались 2400 человек, больше 80 не явились в назначенное время. Не явившиеся на прививку жители, находящиеся в приоритетных группах, смогут привиться позже. Неиспользованные дозы вакцины не пропадут – ими привьют тех, кто придет на прививку завтра.
"Пасха ассоциируется с надеждой, возрождением и радостью. Я думаю, что вакцинация в праздник – эта надежда на победу над вирусом в скорейшее время, а это значит, что скоро сможем радоваться весне", – сказала глава администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.
"Это пасхальное сплочение - только маленько начало перед большими работами, которые ждут – приближается время массовой вакцинации, мы надеемся, что еще больше вильнюсцев захочет попрощаться с вирусом", – прибавила она.
На данный момент есть еще 2600 свободных мест на понедельник и вторник. При регистрации надо выбрать время, день и одно из 4 мест вакцинации.
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