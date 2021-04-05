За два дня полиция в Литве развернула 1100 автомобилей

По словам Рамунаса Матониса, чаще всего люди говорили, что едут к родственникам, родителям, отдохнуть или погулять у моря.

"Люди даже не лгут, говорят: думал проеду, проберусь, думал, не будет поста", – сказал в интервью журналистам LRT представитель полиции.

Он акцентировал, что особого движения на дорогах на Пасху не было.

"В пятницу вечером ехал поток машин из столицы, тогда на некоторых дорогах образовались заторы, но они были не очень большими, по сравнению с заторами, которые наблюдались на прошлой неделе. В субботу и в воскресенье поток не был интенсивным, машин было немного", – сказал Матонис.

"Наверное, мы можем поблагодарить людей, которые прислушались к совету и остались дома", – сказал он.

Напомним, что движение между муниципалитетами в Литве снова ограничили в период с 27 марта до 6 апреля 2021 года.