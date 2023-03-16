По данным ГИК, это более 4 проц. от общего числа избирателей, имеющих право голоса во втором туре выборов, говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что наиболее активно пока голосуют лица, декларировавшие свое место жительства в Лаздийском районе. Их активность составляет 9,5 проц.

Активно голосуют и в Игналинском районе, здесь за два дня проголосовали 9,1 проц. избирателей.

Немного от них отстает Варенский район, где за два дня досрочного голосования проголосовали 8,7 проц. избирателей.

Наиболее пассивные на данный момент – избиратели Паневежского района (1,43 проц.), Шяуляйского района (1,5 проц.) и Тракайского района (2,34 проц.).

Избиратели Аникщяйского районного самоуправления, голосовавшие в первый день досрочного голосования, активно пользуются предоставленной им возможностью переголосования в связи с изменением бюллетеней для голосования в этом самоуправлении – после решения суда ГИК вернула одного из кандидатов.

В этом самоуправлении из 100 голосовавших во вторник избирателей, для переголосования прибыли 38 жителей Аникщяйского районного самоуправления. Остальные избиратели могут сделать это 16 марта до 20 часов в любом месте для досрочного голосования или в воскресенье, 19 марта, голосуя на избирательных участках Аникщяйского районного самоуправления.

Сообщается, что досрочное голосование продолжается, оно продлится до 20 час. вечера 16 марта.

Досрочно проголосовать можно голосование возможно в зданиях самоуправлений городов и районов Литвы или в дополнительно оборудованных местах для голосования.

В день 2 тура выборов – 19 марта – не будет возможности голосовать в любом самоуправлении Литвы. Избиратели будут обязаны прибыть на избирательные участки того самоуправления, где они декларировали место жительства до 4 января текущего года. Голосование будет организовано с 7 до 20 часов.

ГИК напоминает, что для голосования с собой необходимо взять документ, подтверждающий личность.