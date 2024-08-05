За драмой в отношениях пары наблюдали полицейские

2 августа, после 23 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кедайняй, на ул. С.Даряус и С.Гирено, недалеко от железнодорожного переезда стоит автомобиль, в котором ссорятся два человека. По словам звонившего, конфликт дошел до того, что они стали жечь разные вещи, угрожать друг другу, под угрозой стоящий рядом микроавтобус.