За драмой в отношениях пары наблюдали полицейские

2 августа, после 23 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кедайняй, на ул. С.Даряус и С.Гирено, недалеко от железнодорожного переезда стоит автомобиль, в котором ссорятся два человека. По словам звонившего, конфликт дошел до того, что они стали жечь разные вещи, угрожать друг другу, под угрозой стоящий рядом микроавтобус.
На место происшествия выехала полиция и пожарные-спасатели.
Когда приехала полиция, выяснилось, что в автомобиле Volkswagen выясняла отношения пара. По словам очевидцев, пара ссорилась здесь несколько часов.
Чаша терпения жителей переполнилась, когда женщина стала громко кричать и звать на помощь. Вскоре после этого разожгли костер.
Люди опасались, что ссора может закончиться насилием.
Пожарные-спасатели потушили костер, разожженный рядом с автомобилем.
Полиция выяснила все обстоятельства, взяла персональные данные пары. Ссорившиеся успокоились, сказали, что у них нет никаких претензий друг к другу.
После этого полиция уехала, вскоре уехала и пара.