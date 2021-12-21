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За последнее десятилетие население Литвы сократилось почти на 233 тыс. жителей, свидетельствуют данные Департамента статистики.
За десятилетие население Литвы сократилось на 230 000 жителей
© DELFI / Josvydas Elinskas

Согласно опубликованным во вторник предварительным данным проходившей в этом году переписи населения, на 1 января 2021 года в Литве проживали 2 млн. 810 тыс. человек.

Между тем 10 лет назад в стране проживали 3 млн 53,8 тыс. человек, в 2001-ом – 3,48 млн, а в 1989-ом – 3,67 млн человек.

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