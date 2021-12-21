За десятилетие население Литвы сократилось на 230 000 жителей

Согласно опубликованным во вторник предварительным данным проходившей в этом году переписи населения, на 1 января 2021 года в Литве проживали 2 млн. 810 тыс. человек.

Между тем 10 лет назад в стране проживали 3 млн 53,8 тыс. человек, в 2001-ом – 3,48 млн, а в 1989-ом – 3,67 млн человек.