За день до установленного срока почти половина обязанных это сделать жителей не заплатила налог на недвижимость

"Мы благодарим жителей, которые не ждали последнего дня и заплатили налог. Всего этот налог в Литве должны заплатить около 35 000 жителей, они в общей сложности должны заплатить 15 млн. евро", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Он прибавил, что самые большие суммы, которые пришлось заплатить в качестве налога, были декларированы в Каунасе (33 600 евро), Паланге (31 600 евро) и Вильнюсе (28 700 евро).

Налог на недвижимость жители платят за жилые дома и квартиры, дачи, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, постройки для отдыха, за здания научного и религиозного назначения и др., если общая стоимость всего имущества выше 150 000 евро (или 200 000 евро, если применяется льгота). Налог платят с суммы, превышающей необлагаемую налогом.