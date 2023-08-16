16 августа 2023 г. 16:13

За что жители столичных многоквартирных домов могут получить штрафы

 
ru.DELFI.lt
Šašlykai
Šašlykai
ФОТО: Shutterstock
По вечерам вы на своей террасе жарите мясо, колбаски или овощи, закрываете на террасе лающую собаку, а, поливая цветы, не обращаете внимание на то, что вода из горшков стекает вниз – за все это жителей многоквартирных домов ждут штрафы. Как их избежать и быть хорошим соседом рассказывает Вильнюсский муниципалитет, пишет madeinvilnius.lt

Мангалам на балконах не место

Жители Литвы стали чаще использовать разного рода мангалы и гриль. Однако на балконах и террасах и крышах многоквартирных домов их использовать нельзя, если вы используете твердое топливо (уголь или дрова). Такие приборы можно ставить в 6 м от стен построек – домов, заборов и др.

За это нарушение грозит штраф в размере 10-70 евро.

Собака должна быть на поводке

Если вы держите в многоквартирном доме собаку, помните, что животное должно быть чипировано (не только собака, но и кошка, хорек). Животных нельзя оставлять без присмотра в общих помещениях, например, на балконах, в подвалах, коридорах, подъездах и др.

Собак опасных пород всегда надо водить на поводке и в наморднике. Других собак - на поводке, но намордник не обязателен. Если вы заходите в лифт, убедитесь, что другие люди не против ехать в компании с собакой.

За нарушение правил содержания животных грозит штраф в размере 30-550 евро.

Собак нельзя выгуливать на детских площадках, нельзя давать им метить здания, временные постройки, скульптуры, нельзя ходить рядом с произведениями искусства и выгуливать собак на клумбах. Важно собирать экскременты своих питомцев.

Ваш питомец не должен нарушать покой соседей, не должен представлять опасности для других животных.

За нарушение спокойствия в таких случаях штраф может достигать 100-1000 евро.

В каких случаях запрещено курение

В многоквартирных домах запрещено курение в помещениях общего пользования, а в тех домах, где хотя бы один житель против, нельзя курить и на своих террасах, балконах и лоджиях.

Заявление можно подать муниципалитету электронным способом по эл. почте savivaldybe@vilnius.lt или, приехав в центр обслуживания клиентов (если заявление подал житель, который не декларировал место жительства в таком доме, запрет действует 6 месяцев). За нарушение штраф составляет 20-90 евро.

Нельзя шуметь в выходные дни и в рабочие по вечерам (с 19 до 22 ч.), а также ночью (с 22 до 7 ч.).

Время ремонтных работ, которые производят шум - с 7 до 18 ч., а в выходные и праздники с 9 до 17 ч. За нарушение порядка штраф составляет 80-300 евро.

С балкона и лоджий нельзя вытряхивать ковры, половики, постельное белье и другое. Растения на балконах надо поливать так, чтобы вода не стекала вниз на окна и балконы соседей, какие-то фрагменты зданий. За неправильный уход за растениями - предупреждение или штраф до 600 евро.

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