За что жители столичных многоквартирных домов могут получить штрафы

Собак нельзя выгуливать на детских площадках, нельзя давать им метить здания, временные постройки, скульптуры, нельзя ходить рядом с произведениями искусства и выгуливать собак на клумбах. Важно собирать экскременты своих питомцев.

Собак опасных пород всегда надо водить на поводке и в наморднике. Других собак - на поводке, но намордник не обязателен. Если вы заходите в лифт, убедитесь, что другие люди не против ехать в компании с собакой.

Если вы держите в многоквартирном доме собаку, помните, что животное должно быть чипировано (не только собака, но и кошка, хорек). Животных нельзя оставлять без присмотра в общих помещениях, например, на балконах, в подвалах, коридорах, подъездах и др.

Жители Литвы стали чаще использовать разного рода мангалы и гриль. Однако на балконах и террасах и крышах многоквартирных домов их использовать нельзя, если вы используете твердое топливо (уголь или дрова). Такие приборы можно ставить в 6 м от стен построек – домов, заборов и др.

Ваш питомец не должен нарушать покой соседей, не должен представлять опасности для других животных.

За нарушение спокойствия в таких случаях штраф может достигать 100-1000 евро.

В каких случаях запрещено курение

В многоквартирных домах запрещено курение в помещениях общего пользования, а в тех домах, где хотя бы один житель против, нельзя курить и на своих террасах, балконах и лоджиях.

Заявление можно подать муниципалитету электронным способом по эл. почте savivaldybe@vilnius.lt или, приехав в центр обслуживания клиентов (если заявление подал житель, который не декларировал место жительства в таком доме, запрет действует 6 месяцев). За нарушение штраф составляет 20-90 евро.

Нельзя шуметь в выходные дни и в рабочие по вечерам (с 19 до 22 ч.), а также ночью (с 22 до 7 ч.).

Время ремонтных работ, которые производят шум - с 7 до 18 ч., а в выходные и праздники с 9 до 17 ч. За нарушение порядка штраф составляет 80-300 евро.