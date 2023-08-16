За что жители столичных многоквартирных домов могут получить штрафы

Мангалам на балконах не место
Жители Литвы стали чаще использовать разного рода мангалы и гриль. Однако на балконах и террасах и крышах многоквартирных домов их использовать нельзя, если вы используете твердое топливо (уголь или дрова). Такие приборы можно ставить в 6 м от стен построек – домов, заборов и др.
За это нарушение грозит штраф в размере 10-70 евро.
Собака должна быть на поводке
Если вы держите в многоквартирном доме собаку, помните, что животное должно быть чипировано (не только собака, но и кошка, хорек). Животных нельзя оставлять без присмотра в общих помещениях, например, на балконах, в подвалах, коридорах, подъездах и др.
Собак опасных пород всегда надо водить на поводке и в наморднике. Других собак - на поводке, но намордник не обязателен. Если вы заходите в лифт, убедитесь, что другие люди не против ехать в компании с собакой.
За нарушение правил содержания животных грозит штраф в размере 30-550 евро.
Собак нельзя выгуливать на детских площадках, нельзя давать им метить здания, временные постройки, скульптуры, нельзя ходить рядом с произведениями искусства и выгуливать собак на клумбах. Важно собирать экскременты своих питомцев.
Ваш питомец не должен нарушать покой соседей, не должен представлять опасности для других животных.
За нарушение спокойствия в таких случаях штраф может достигать 100-1000 евро.
В каких случаях запрещено курение
В многоквартирных домах запрещено курение в помещениях общего пользования, а в тех домах, где хотя бы один житель против, нельзя курить и на своих террасах, балконах и лоджиях.
Заявление можно подать муниципалитету электронным способом по эл. почте savivaldybe@vilnius.lt или, приехав в центр обслуживания клиентов (если заявление подал житель, который не декларировал место жительства в таком доме, запрет действует 6 месяцев). За нарушение штраф составляет 20-90 евро.
Нельзя шуметь в выходные дни и в рабочие по вечерам (с 19 до 22 ч.), а также ночью (с 22 до 7 ч.).
Время ремонтных работ, которые производят шум - с 7 до 18 ч., а в выходные и праздники с 9 до 17 ч. За нарушение порядка штраф составляет 80-300 евро.
С балкона и лоджий нельзя вытряхивать ковры, половики, постельное белье и другое. Растения на балконах надо поливать так, чтобы вода не стекала вниз на окна и балконы соседей, какие-то фрагменты зданий. За неправильный уход за растениями - предупреждение или штраф до 600 евро.