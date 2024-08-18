За что на отдыхе можно получить штраф от 600 до 1150 евро

„Уважаемые владельцы гидроциклов, напоминаем, что для плавания в море необходимы права судоводителя и делать это можно только на территориях, находящихся вне охранной зоны. Когда вы плаваете без прав в нарушение закона, никто не заставляет вас читать законодательство, устанавливающее правила. Загляните в центр посетителей, позвоните нам, мы поможем избежать неприятностей с контролирующими органами и предоставим информацию о том, что запрещено законом на территории парков. Штраф в 600 евро – это не весело. Мы хотели бы помочь предотвратить это“, - написано на сайте регионального парка.