За апрель в Литве получено 837 сообщений о побочных реакциях на вакцины

"На сегодняшний день жители в Литве прививаются четырьмя имеющимися на рынке вакцинами, именно во время четвертого месяца регистрации были получены 837 сообщений о возможных нежелательных реакциях", – заявил на пресс-конференции начальник службы Гитис Андрулёнис.
Из этих сообщений 218 были связаны с вакциной Pfizer, 58 – с Moderna и 559 – с AstraZeneca.
"Это абсолютно доминирующая вакцина среди сообщений", – сказал Г. Андрулёнис об AstraZeneca.
Он отметил, что это может быть связано с более сильной реакцией, которая проявляется после первой дозы вакцины.
Сообщений о Johnson & Johnson не было получено, в двух сообщениях не была указана вакцина.
В целом в Литве за четыре месяца вакцинации получено 2579 сообщений о нежелательных реакциях на вакцины и это составляет 0,27% от общего количества вакцинированных.
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