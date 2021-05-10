aA
В апреле в Литве было получено 837 сообщений о побочных реакциях после вакцин от COVID-19, большинство из них – в связи с воздействием вакцины AstraZeneca, сообщила в понедельник Государственная служба контроля за лекарствами Литвы.
За апрель в Литве получено 837 сообщений о побочных реакциях на вакцины
© DELFI / Josvydas Elinskas

"На сегодняшний день жители в Литве прививаются четырьмя имеющимися на рынке вакцинами, именно во время четвертого месяца регистрации были получены 837 сообщений о возможных нежелательных реакциях", – заявил на пресс-конференции начальник службы Гитис Андрулёнис.

Из этих сообщений 218 были связаны с вакциной Pfizer, 58 – с Moderna и 559 – с AstraZeneca.

"Это абсолютно доминирующая вакцина среди сообщений", – сказал Г. Андрулёнис об AstraZeneca.

Статьи по теме:
Массовая вакцинация в Литве начнется 10 мая: как это будет выглядеть  (88)
В субботу в Литве привили 12,9 тыс человек  (37)

Он отметил, что это может быть связано с более сильной реакцией, которая проявляется после первой дозы вакцины.

Сообщений о Johnson & Johnson не было получено, в двух сообщениях не была указана вакцина.

В целом в Литве за четыре месяца вакцинации получено 2579 сообщений о нежелательных реакциях на вакцины и это составляет 0,27% от общего количества вакцинированных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (1)

Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...

В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру

В воскресенье в социальных сетях распространяли...

Коронавирус в Литве: 786 новых случаев, скончались 10 человек (14)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 786 новых случаев...

Новости теплого сезона: дешевого шашлыка в этом году не будет (3)

Начало сезона барбекю и шашлыков торговые центры...

Клиенты Regitrа не знают, что делать: неделями не могут зарегистрировать автомобили (21)

С начала мая 2021 года в Литве ввели новшество - каждый...