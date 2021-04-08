За 3 месяца в Литве получено 1,7 тыс сообщений о нежелательных реакциях на вакцины

"С начала вакцинации до конца марта поступило 1742 сообщения о вероятно нежелательных реакциях на вакцины", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам главы ГСКЛ, только в марте поступило 541 сообщение, 150 из них - по вакцинам Pfizer и BioNTech, 63 сообщения по Moderna и 326 - по вакцине AstraZeneca.