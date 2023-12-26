За 2000 евро – зимой рождественский домик, а летом – летний домик

Вячеславас рассказал, что идея у него родилась перед Рождеством в прошлом году. До этого он перед Рождеством украшал свой исторический автомобиль и ездил на нем. Например, клал елку на крышу или украшал машину гирляндами.
"Было здорово, пока не останавливала полиция, ведь гирлянды могли ввести в заблуждение других водителей, они могли подумать, что едет скорая, пожарные или полиция. А это плохо", – сказал он.
Тут он понял, что никогда не видел, чтобы исторический автомобиль тащил кемпер.
В прошлом году рождественский домик стали использовать только с середины декабря, а в этом году уже в ноябре его доставили в поместье.
"Говоришь людям - это рождественский домик,так они к нему и относятся, А летом, кладешь туда подушки, вешаешь восточные фонарики, его стиль меняется", – сказал Вячеславас, который летом ездит с этим домиком на озера. По его словам, стоимость домика составила 2000 евро.
Одни материалы он покупал сам, другие использовал уже подержанные, например - окна из разобранного дачного домика.
Чтобы домик можно было перевозить, потребовался специальный прицеп. По словам Вячеславаса, домик кажется большим, но весит немного. Самая тяжелая вещь в нем печка – 70 кг.
На видео можно узнать, откуда Вячеславас взял вещи, находящиеся в домике. История некоторых вещей удивляет – например, ковер был найден у контейнера.
Вячеславас не скрывает, что любит барахолки, многие вещи он купил там в течение 10 дней.
"Хотелось, чтобы вещи напоминали Рождество из детства, которое все помнят, но которого ни у кого не было", – сказал собеседник.