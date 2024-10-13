2024.10.13 15:46

За 10 лет в армии – пенсия 148 евро: министерство согласно, что нужны перемены

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenė
Lietuvos kariuomenė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В редакцию Delfi обратился гражданин Йонас, который рассказал, что его пенсия как офицера запаса составляет всего 148 евро - и это после 10 лет службы. С тем, что пенсии офицеров запаса незначительные, согласен и президент Литовской ассоциации резервистов армии Брониславас Заронскис и Минобороны. Минобороны отмечают, что эту ситуацию уже меняют, подготовлен соответствующий проект закона.

„Я служил в системе Минобороны с 1994 до 2005 г. Всего – 10 лет и почти 2 месяца. По закону о службе, в должности капитана я ушел в запас. Сейчас размер моей пенсии за службу в армии – 148,27 евро“, – писал Delfi Йонас.

Он сказал, что похожие деньги он получает за работу в Англии, где провел пару лет.

„В 2006 г.–2008 г. я работал в Англии. Легально работал там 22 месяца, платил налоги. За этот период из Англии мне платят в евро 102,10. Вот какая разница в оплате работы в Англии за 22 месяца и службы в Литовской армии за 10 лет“, – сравнил мужчина.

Он считает, что самое время обсудить вопрос социальных выплат военным в Литве.

„Какие социальные выплаты получат люди, которые служат по контракту 5, 8 или 10 лет? Об этом надо говорить, чтобы будущие военные знали, что их ждет после службы“, – заметил Йонас.

Заронскис сказал, что он тоже получает всего 140 евро.

Bronislavas Zaronskis

„Есть люди с небольшими пенсиями по старости. Конечно, плохо, но что поделаешь. Мы пишем в министерство, министру, много раз поднимали этого вопрос, но ничто не меняется“, – сказал он Delfi.

Delfi интересовался, какие пенсии получают в Литве военные запаса.

По данным „Содры“, средняя пенсия военных в августе была 393,07 евро.

Представитель „Содры“ Малгожата Козич рассказала, от чего зависит размер пенсий военных.

Grynieji pinigai

„Размер государственной пенсии военных зависит от срока службы и средней зарплаты за непрерывную службу в течение 12 месяцев за 5 лет. За первые десять лет платят по 1% от средней зарплаты“, - сказала Козич.

Минобороны подчеркнуло, что это не единственная пенсия, которую получают военные запаса.

Lietuvos kariuomenė

„Когда военные достигают пенсионного возраста, они получают и пенсию по старости. Итак, бывшие военные, когда выходят на пенсию по старости, получают две пенсии, общая сумма которых не может превышать по нынешним данным 2555 евро.

Если офицер в запасе не работает, то ему платят надбавку в размере 269,77 евро. Если человек получает меньше минимума, то тоже получает надбавку“, – указали представители Минобороны.

Министерство согласно с тем, что пенсии офицеров запаса небольшие. Это положение планируют менять.

Krašto apsaugos ministerija

„Надо заметить, что сейчас пенсии уже выше, чем назначенные прежде. Их повышение обусловлено и повышением зарплат военных. Однако мы все равно видим, что государственные пенсии военных маленькие, их надо повышать“, – отмечает министерство.

Lietuvos kariuomenės pratybos

„Сейчас пенсия за 20–25 лет службы составляет 30% зарплаты „на руки“, поэтому многие военные в запасе вынуждены работать, пенсии для жизни им не достаточно.

Мы считаем, что после 25 лет службы пенсия должна быть 50% зарплаты „на руки"“, – сказано в ответе.

Минобороны отметило, что Министерство социальной защиты и труда подготовило соответствующие поправки к закону, чтобы увеличить государственные пенсии военных в долгосрочной перспективе.

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