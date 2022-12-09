На востоке страны сегодня будет облачно с небольшими осадками. На западе будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невелика. Прогнозируют гололед, ветер скоростью 4–9 м/с. Днем будет 0–5 градусов мороза.
В субботу погоду обусловит зона высокого давления. И ночью и днем особых осадков не ожидается. Прогнозируют гололед, ночью туман и иней. Ночью будет 4–9 градусов мороза, местами до 14-15 градусов ниже нуля, днем 2–7, на севере 8–10 градусов мороза.
В воскресенье ночью, начиная с южной оконечности страны, увеличится облачность, будет идти небольшой снег. Ночью будет 5–10, на севере до 12 градусов мороза.
В воскресенье днем с юга придет циклон, который охватит всю страну. Днем ожидаются интенсивные осадки. Снега не будет только на северо-западе. На юго-востоке прогнозируют сильный снег. Из-за сильного северо-восточного ветра днем ожидается метель. Гололед. Днем будет 3–8 градусов мороза.
В понедельник южный циклон ударит с новой силой. Сильный снег будет идти и ночью и днем, местами возможны метели. Ветер усилится до 9–14 м/с, местами порывы достигнут 15–18 м/с. Будет очень холодно. Ночью 5–10, днем 1–6 градусов мороза.
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