ЮНЕСКО призывает школы всего мира запретить использование смартфонов на уроках

"Цифровая революция имеет неизмеримый потенциал. И сегодня звучат призывы о том, что она должна регулироваться в обществе. Точно так, нужно быть внимательным к тому, как ее технологии используются в сфере образования. Их использование должно быть направлено на повышение качества обучения и на благо учащихся и преподавателей, а не во вред им", — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.