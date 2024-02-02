Юморист Шураев обвиняется в клевете и незаконном сборе информации о частной жизни

Сам О. Шураев не комментирует подробностей и обстоятельств дела. Прокуратура также не сообщает подробностей дела.

По данным Delfi, уголовное дело против юмориста может быть связано с инцидентом, произошедшим в 2022 г., когда О. Шураев в одном из дворов наклеил на припаркованные автомобили с российской символикой наклейки в поддержку Украины, а Вадимас Бутримас, обнаружив такую ​​наклейку, пришел к юмористу домой и ударил его.