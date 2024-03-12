Юбилейное мероприятие Open House Vilnius представляет список зданий, которые можно посетить

Тема 10-го Open House Vilnius – люди, создающие город. По словам руководителей проекта Риты Тамулявичюте, Мантаса Разгайтиса и Эмилии Груздите, в этом году постараются завязать диалог между архитекторами, создающими идеи для города и людьми.

Проект проводится с 2015 г. и дает возможность ознакомиться с архитектурой Вильнюса.

В этом году можно посетить 60 зданий – 48 тех, что уже были в программе и 12 новых. Всего за время проведения мероприятия у жителей была возможность посетить 150 зданий.

Новинка программы – возможность посетить офисы архитекторов.

В мае посетители Open House Vilnius смогут побывать на экскурсиях в 60 зданиях, которые обычно закрыты для посещения. Экскурсии будут проводить на английском, литовском и украинском языках. Все экскурсии бесплатные, попасть на них можно в порядке живой очереди.