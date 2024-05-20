Йонас Вайткус: Не питайте иллюзий, что зверя в вас нет

Сейчас в литовском театре серьезно работают, наверное, человек пять. И они иногда бродят вокруг, думая, что знают и умеют все. Эти знания – такая пенистая скрепа. А без ошибок, неудач, потерь нет настоящего поиска и понимания собственной значимости. Всю жизнь я считал, что в человеке должен быть и прокурор, и судья, и адвокат. И ангел–хранитель, и даже провокатор. Человек склонен дремать, быстро толстеть, поддаваться антропологической ярости, заглушать совесть.

В творчестве нет эталонов, есть только возможность осознать собственную ничтожность. Я никогда не любил похвалу, хотя приятно услышать доброе слово. Но не от лицемера, а от того, кто искренен и честен. Смелость появляется от осознания, что иначе поступить не можешь, когда переступаешь через желание угодить и себе, и красноречивым. Мне так опротивело то зловоние, исходящее из всех углов и порталов. Люди просто тают от того, как они милы друг с другом. Просто истекают жиром от такой радости. Мне кажется, что должны капать слезы, очищающие человека. Есть люди, и молодые тоже, которые видят и чувствуют, но они молчат, не осмеливаются, не понимают, как можно повлиять на такую массу. Даже у животных больше тепла, больше смелости, чтобы защищать свой дом. В мире идет вечная борьба между человечностью и зверством. И от этого никуда не деться.