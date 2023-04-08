Так профессор оценила решение ГИЯ с марта 2024 года проверять работающих в Литве беженцев из Украины на знание литовского языка.
В письме ГИЯ сказано, что работодателей будут просить предъявить сертификаты о сдаче экзамена по литовскому работниками.
"Это было бы поражением нашей демократии. Это было бы травмированием людей", – сказала в интервью на Lrytas языковед.
По словам профессора, требование ГИЯ, чтобы беженцы владели литовским на определенном уровне, поднимает не только вопрос демократии, но также эмпатии и прагматизма.
"Вопрос демократии - это то, что демократические страны так не поступают (не заставляют беженцев изучать язык), это миф, что люди говорят, будто для того, чтобы устроиться на работу нужно знать язык. Это ложь. В западной демократии этого нет. (...) Такое может быть где-то на западе, я не говорю о постсоветских странах – Латвии, Эстонии – я говорю о старой демократии. Возможно, (язык нужен) если работаешь в министерстве, клерком в муниципалитете, поскольку это публичная сфера. Но в сфере обслуживания такого нет, там часто работают эмигранты", – сказала Вайцекаускене.
Она обратила внимание на то, что в документе ГИЯ речь идет о беженцах из Украины – группе людей, пострадавших от войны, часть из них после окончания войны не планирует оставаться в Литве.
"Мы говорим о группе людей, часть которых очень хочет домой, другая часть – хочет остаться здесь, но это травмированные люди. В первую очередь это вопрос эмпатии. А что касается прагматизма, если сейчас лишим беженцев работы, обложим штрафами работодателей, большая часть которых создали рабочие места, которые, возможно, им не были нужны. (...) И тут мы наносим по ним такой удар – вот, смотрите, вы нам не нужны. Еще один момент – людей на улицу не выбросишь, тогда придется скидываться на их содержание, а ведь они сами хотят выжить, насколько это возможно. В любом случае, это плохо", – сказала Вайцекаускене.
По ее словам, в демократическом государстве вообще не должно быть такого ведомства, как ГИЯ.
"Инспекций по языку нигде нет, такого ведомства не должно быть. Не должно быть такой функции – наказания и контроля над языком. В демократических странах этого нет", – заявила языковед.
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