Как сообщил BNS председатель ГКЛЯ Аудрис Антанайтис, комиссия информировала об этом во вторник утром Министерство иностранных дел, которое месяц назад перенаправило просьбу Тихановской.

"Название на белорусском языке Беларусь имеет два соответствия в литовском языке - Белоруссия и Гудия, - в ответ на призывы стоит вернуться к этом вопросу, какое более приемлемо для официального употребления. Мы согласны, что имеет смысл проведение широкой публичной дискуссии, в обсуждение могут быть включены еще и предложенные историками Литвы варианты – из двух слов Baltoji Rusia (Белая Русь), который ранее использовался только в литовской историографии, и новый, несистемный - Baltarusia (Беларусь)", - говорится в комментарии комиссии.

ГКЛЯ подчеркнула, что готова принять участие в дискуссии и "оценивать все аргументы, которые помогут принять решение по данному вопросу".

А. Антанайтис также добавил, что предложенный Тихановской вариант Baltarusia (Беларусь) не обсуждается, так как в литовском языке первая или все составные части названия литуанизируются.

“Например, не Монтенегро, а Юодкальния (Черногория), не Нью Зеланд, а Новая Зеландия, не Кот д‘Ивуар, а Берег Слоновой Кости. Эти части мы переводим, придаем грамматическую форму по правилам литовского языка, поэтому в письме мы этого и не разъясняем, так как этот вариант совершенно неприемлем“, - заявил глава ГКЛЯ.

И всё же, в ответ на просьбу Тихановской об обсуждении варианта Belarusia ГКЛЯ подчеркивает, что “из-за давних исторических связей“ название Rusia (Русия) уже стало основой для названия двух стран – России, лит. Русия (от русские) и Белоруссия, лит. Балтарусия (от белорусы). Транслитерация названий государств согласно языкам данных народов, по мнению комиссии, “нежелательно в обоих случаях“, так как тогда придется использовать названия Rosija и Belarusе, а народы называть - rosianai (россияне) и belarusiai (беларусы).

Антанайтис также заявил, что из трех предложенных вариантов он не поддержал бы варианта Белая Русь, так как у этого названия есть традиции в русском и латинском языках, но не в литовском языке, где традиционно использовалось названия Гудия.

„Если появятся достаточно веские политические и исторические причины для смены названия страны, я, как председатель языковой комиссии, выскажусь за вариант Baltarusia, но не отверг бы и варианта Гудия“, - добавил Антанайтис.

Комиссия в своем комментарии, кроме всего прочего, подчеркивает, что название Гудия был зафиксировано еще в Словаре Константина Ширвида (Константинаса Сирвидаса) в XVII веке, с 1995 года оно было закреплено как одно из двух традиционных или коротких вариантов названий государства, а до 2007 года было даже первым, которое поменялось местами с названием Baltarusija и стало альтернативным.

По мнению ГКЛЯ, к этому, часто использовавшемуся в межвоенный период и в эмиграции названию как к основному можно вернуться, “чтобы подчеркнуть многолетнюю общность двух краев“. Кроме всего прочего, акцентируется, что Латвия и Эстония также сохранили свои особенные названия Беларуси (Baltkrievija и Valgevene).

По мнению Антанайтиса, “при наличии политического соглашения“ можно будет снова поменять варианты местами.

Используемое в настоящее время название Baltarusija, как сообщила комиссия, является производным от названия народа белорусы / baltarusiai (а не от названия Белая Русь), и вместе с названием народа имеет определенную традицию употребления, т.е. приблизительно половина всех названий государств мира в литовском языке оканчиваются на -ija.

После получения письма лидера белорусской оппозиции Тихановской литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился в ГКЛЯ по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны. "Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа", - подчеркнул Ландсбергис.

Тихановская в письме к министру предлагает литовское название Беларуси заменить на более близкую этой стране форму, отмечая, что такое решение Литвы выразит уважение к суверенитету соседнего государства и “поддержит языковую и культурную идентичность белорусов“.

Антанайтис также добавил, что придерживается ранее высказанной позиции, что не стоит спешить с заменой названия “из-за политических реалий“, а проводить более широкую дискуссию с экспертами и обществом.

В декабре прошлого года в Литве официально было заменено название Грузии на Сакартвело, до этого более двух лет новое название ГКЛЯ разрешало использовать в качестве альтернативного. Название было изменено по просьбе дипломатов Сакартвело, так как предыдущее название было русским.