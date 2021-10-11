Лидеры рейтинга - социал-демократы (13,7%, в июне 9,9%).

На втором месте Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 12% (в августе 12,1%).

На третьем месте - Литовский союз крестьян и зеленых (8,9%, в августе 11,1%). Далее идет Движение либералов (7,9%, в августе 7%).

На пятом месте Партия труда (6,1%, в августе 5,3%). Далее следует Партия свободы (5,3%, в августе - 5,3%).

Седьмое место - Партия регионов (2%, в августе 2,9%).

За другую партию планировали голосовать 8,8% участников опроса, не будут голосовать 17,2%, не знают за кого – 18,2%.

По традиции у респондентов спрашивали, кто из политиков или общественных деятелей лучше всего представляет их интересы и мог бы быть наилучшим премьером.

Тут первую строку рейтинга уверенно занимает действующий премьер Ингрида Шимоните - 19,4% (в августе 20,9%). Второе место – экс-премьер Саулюс Сквернялис (9,5%, в августе 8,4%).

На третьем месте - лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (9,3%, в августе 7%). Далее следует спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (4,9%, в августе 5,1%).

На пятой позиции – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (3,6%, в августе 3,8%). За ним следует лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (3,2%, в августе 3,5%).

Далее идет кандидатура лидера Партии труда Виктора Успасских (3,1%, в августе 2,6%).

Мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса на этом посту хотели бы видеть 2,8% (в августе 1,3%) респондентов.

Далее идет экс-еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис (2,1%, в августе 1,5%). На последнем месте - экс-министр здравоохранения депутат Аурелиюс Верига (1,9%, в августе 2,3%).

В рамках опроса респондентов просили оценить правительство Литвы. Положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 35,6% участников опроса в августе и 35,3% - в сентябре.

Скорее отрицательно или отрицательно деятельность правительства оценили 56,4% респондентов в августе и 55,5% в сентябре.

В сентябре 9,2% не знали, как оценить деятельность правительства (в августе таких было 8%).