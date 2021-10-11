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В новом рейтинге - еще одна интрига. Тенденция стала ясной – Литовский союз крестьян и зеленых отдал своих избирателей соцдемам. Результаты опроса, проведенного по заказу Delfi 17–26 сентября компанией Spinter tyrimai показали стабильную поддержку правящих, однако их могут ждать нелегкие дни.
Vilija Blinkevičiūtė ir Ramūnas Karbauskis
Vilija Blinkevičiūtė ir Ramūnas Karbauskis
© DELFI

Лидеры рейтинга - социал-демократы (13,7%, в июне 9,9%).

На втором месте Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 12% (в августе 12,1%).

На третьем месте - Литовский союз крестьян и зеленых (8,9%, в августе 11,1%). Далее идет Движение либералов (7,9%, в августе 7%).

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На пятом месте Партия труда (6,1%, в августе 5,3%). Далее следует Партия свободы (5,3%, в августе - 5,3%).

Седьмое место - Партия регионов (2%, в августе 2,9%).

За другую партию планировали голосовать 8,8% участников опроса, не будут голосовать 17,2%, не знают за кого – 18,2%.

По традиции у респондентов спрашивали, кто из политиков или общественных деятелей лучше всего представляет их интересы и мог бы быть наилучшим премьером.

Тут первую строку рейтинга уверенно занимает действующий премьер Ингрида Шимоните - 19,4% (в августе 20,9%). Второе место – экс-премьер Саулюс Сквернялис (9,5%, в августе 8,4%).

На третьем месте - лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (9,3%, в августе 7%). Далее следует спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (4,9%, в августе 5,1%).

На пятой позиции – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (3,6%, в августе 3,8%). За ним следует лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (3,2%, в августе 3,5%).

Далее идет кандидатура лидера Партии труда Виктора Успасских (3,1%, в августе 2,6%).

Мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса на этом посту хотели бы видеть 2,8% (в августе 1,3%) респондентов.

Далее идет экс-еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис (2,1%, в августе 1,5%). На последнем месте - экс-министр здравоохранения депутат Аурелиюс Верига (1,9%, в августе 2,3%).

В рамках опроса респондентов просили оценить правительство Литвы. Положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 35,6% участников опроса в августе и 35,3% - в сентябре.

Скорее отрицательно или отрицательно деятельность правительства оценили 56,4% респондентов в августе и 55,5% в сентябре.

В сентябре 9,2% не знали, как оценить деятельность правительства (в августе таких было 8%).

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